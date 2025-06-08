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Almanya - Fransa maçı nefes kesti: Horozlar üçüncü tamamladı | ÖZET

Almanya - Fransa maçı nefes kesti: Horozlar üçüncü tamamladı | ÖZET

17:568/06/2025, الأحد
G: 8/06/2025, الأحد
Yeni Şafak
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UEFA Uluslar Ligi üçüncülük karşılaşmasında Fransa deplasmanda Almanya'yı 2-0 mağlup ederek turnuvayı üçüncü tamamladı. Horozlara galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Kylian Mbappe ile 84. dakikada Michael Olise attı. Almanya-Fransa maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında Almanya ile Fransa karşı karşıya geldi.

Stuttgart Arena'da oynanan mücadeleyi Horozlar, 2-0 kazanarak Uluslar Ligi'ni 3. sırada tamamladı.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Kylian Mbappe ile 84. dakikada Michael Olise kaydetti.

Almanya'nın Deniz Undav ile attığı gol ve Adeyemi'yle kazandığı penaltı VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

ALMANYA - FRANSA MAÇ ÖZETİ

Almanya - Fransa maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.


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