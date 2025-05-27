Anfield’de Wirtz rüzgarı: Çılgın rakam açıklandı!

Premier Lig devi Liverpool, Bayer Leverkusen’in yıldızı Florian Wirtz için kesenin ağzını açtı. Liverpool, 22 yaşındaki oyuncu için dudak uçuklatan bir teklifte bulundu.
Dünya futbolunda son yılların yıldızı parlayan ismi Florian Wirtz birçok büyük kulübün gözdesi oldu.
Son olarak genç yeteneğin adım adım Liverpool'a yaklaştığı iddia edildi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiliz kulübü, Bayer Leverkusen'in gözde oyuncusu Florian Wirtz için bonuslarla birlikte 100 milyon Euro'yu aşan bir teklif yaptı.
Liverpool ile Leverkusen'in görüşmelere devam ettiği ve en kısa sürede anlaşmanın tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.
Alman genç yıldız Wirtz, takımı Bayer Leverkusen'de bu sezon çıktığı 45 maçta 16 gol, 15 asistlik skor katkısı sağladı.