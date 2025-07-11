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Arda Turan'ı şaşkına uğratan futbolcu: Büyük bir yıldız doğuyor!

Arda Turan'ı şaşkına uğratan futbolcu: Büyük bir yıldız doğuyor!

10:0811/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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<p>Ukrayna'nın köklü takımlarından Shaktar'ın teknik direktörü olan Arda Turan, ilk resmi maçında Finlandiya temsilcisi Ilves'i 6-0 yenerek müthiş bir başlangıca imza attı.</p>
Ukrayna'nın köklü takımlarından Shaktar'ın teknik direktörü olan Arda Turan, ilk resmi maçında Finlandiya temsilcisi Ilves'i 6-0 yenerek müthiş bir başlangıca imza attı.

Eyüpspor'daki teknik direktörlük kariyeri sonrasında Ukrayna temsilcisi Shaktar Donetsk'in başına geçen Arda Turan ilk resmi maçında farklı kazandı. Finlandiya takımı Ilves'i 6-0 yenen Arda Turan'ın öğrencileri dikkat çekici bir başlangıca imza atarken bir oyuncu performansıyla genç teknik adamı mest etti.

Shaktar Donetsk'in maçtaki gollerini Alisson Santana (2), Elias, Kevin, Pedrinho, Newerton attı. Ukrayna temsilcisinde 19 yaşındaki Santana attığı iki golle mücadelenin yıldızı oldu.

19 yaşındaki yıldız adayı maçtaki muhteşem oyunuyla teknik direktör Arda Turan'ı takdirini kazandı. Turan, mücadele sonrasında Santana hakkında olumlu ifadeler kullandı.

Atletico Mineiro'dan Mart ayında 14 milyon Euro bonservis bedeliyle Shaktar'a transfer olan Alisson Santana, Ukrayna ekibinin büyük beklenti içerisinde olduğu bir oyuncu. Teknik Direktör Arda Turan, Santana hem idman hem de maç performansından oldukça memnun.

Genç teknik adam, Alisson ile ilgili verdiği mesajda Santana'nın büyük bir oyuncu olabileceğini ve dünyanın her takımında forma giyebileceğini söyledi.

Alisson Santana, Arda Turan'ın ilk resmi maçında 2 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

Alisson Santana'nın Shaktar ile sözleşmesi 2029'a kadar. Brezilyalı oyuncu, 20 yaş altı milli takımında da forma giyiyor.

#Arda Turan
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