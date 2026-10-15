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Trabzonspor KuPS'u 4 golle geçti | ÖZETİ İZLE

Trabzonspor KuPS'u 4 golle geçti | ÖZETİ İZLE

21:35, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 00:42, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Trabzonspor KuPS'u 4 golle geçti | ÖZETİ İZLE
UEFA Konferans Ligi'nin 1. haftasında Trabzonspor, Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımı ile Tammelan Stadyumu’nda karşılaştı. Trabzonsporlu oyuncular gol sevinci yaşadı.

UEFA Konferans Ligi ilk haftasında Trabzonspor, deplasmanda KuPS ile karşılaştı. Temsilcimiz rakibini 4-2 yenerken 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Finlandiya ekibi KuPS'un konuğu oldu. Bordo-mavililer rakibini 4-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor'un gollerini 3'te Paul Onuachu, 44'te Muhammed Salah, 47 ve 90+1. dakikada Franculino kaydetti. Rakibin golleri ise 54. dakikada Petteri Pennanen ve 90+6'da Engvall'den geldi.

Maçın ilk 11'leri

KuPS:
Kreidl, Puukko, Nuhu, Lötjönen, Kujasalo, Pasanen, Pennanen, Lutumba, Eskesen, Armah, Parzyszek.
Trabzonspor:
Onana, Pina, Mendy, Samet, Cenk, Bouchouari, Ozan, Melih, Salah, Aral, Onuachu.

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MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

3. dakikada Trabzonspor öne geçti. Salah'ın pasında savunmanın arkasında topla buluşarak kaleci Kreidl ile karşı karşıya kalan Onuachu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

9. dakikada takımını öne geçiren golü atan Onuachu, sakatlanarak yerini Dju'ya bıraktı.

11. dakikada Ozan Tufan'ın sağ taraftan pasında ceza alanı içinde Salah'ın şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

28. dakikada Salah'ın kullandığı serbest atışta Ozan Tufan topu yakın mesafedeki Cenk Özkacar'a indirdi. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Kreidl topa sahip oldu.

35. dakikada Salah'ın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Cenk Özkacar'ın kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

37. dakikada Parzyszek'in pasında ceza alanı sol çaprazında yakın mesafeden Kujasalo'nun şutunda, top yan ağlarda kaldı.

41. dakikada Puukko'nun sağdan ortasında yakın mesafede iyi yükselen Parzyszek'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

42. dakikada Armah'ın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Onana yerden seken topu yatarak kontrol etti.

44. dakikada bordo-mavili ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanı sağ çaprazındaki Aral Şimşir'in şutunda savunmadan dönen topu önünde bulan Salah, meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturdu: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47. dakika Franculino, Trabzonspor adına farkı üçe çıkaran golü kaydetti: 0-3.

54. dakikada KuPS takımı Petteri Pennanen'in golüyle farkı ikiye düşürdü: 1-3.

59. dakikada Andre Onana, Parzyszek'in penaltısında gole izin vermedi.

90+1. dakikada Trabzonspor, Franculino'nun golüyle farkı 3'e çıkardı: 1-4

90+6. dakikada KuPS, Gustav Engvall ile farkı ikiye düşürdü: 2-4.

Mücadele Trabzonspor'un 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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Başlıklar :UEFA Konferans LigiKuPSTrabzonspor
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