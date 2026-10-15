Trabzonspor'da Beşiktaş derbisi öncesi şok sakatlık
20:05, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 20:09, 15/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Trabzonsporlu futbolcular, karşılaşma öncesi ısınma hareketleri yaptı.
UEFA Konferans Ligi'nde KuPS ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor'da Paul Onuachu yaşadığı sakatlığın ardından maça devam edemedi.
UEFA Konferans Ligi ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS ile karşılaşan Trabzonspor'da 3. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Paul Onuachu, maça devam edemedi.
Nijeryalı golcü mücadelenin 10. dakikasında yerini Franculino'ya bıraktı.
Trabzonspor, Süper Lig'de pazartesi günü Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Spor
Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi açıklandı
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