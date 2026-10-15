Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi açıklandı
13:02, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 13:10, 15/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Hakem Cihan Aydın
Trendyol Süper Lig 8. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasını hakem Cihan Aydın yönetecek.
Süper Lig'de heyecan 8. hafta karşılaşmalarıyla devam ederken, maçları yönetecek hakemler de açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), haftanın müsabakalarında görev alacak hakemleri duyurdu.
Haftanın öne çıkan karşılaşmalarından Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde Cihan Aydın görev yapacak.
Süper Lig'de 8. haftanın hakemlerinin tam listesi şöyle:
Spor
Süper Lig'de 8. hafta başlıyor: Bu hafta ligde hangi maçlar var?
Başlıklar :TrabzonsporBeşiktaşSüper Lig