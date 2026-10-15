Süper Lig'de 8. hafta başlıyor: Bu hafta ligde hangi maçlar var?
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Peki bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar oynanacak?
Haftanın açılış maçında Arca Çorum FK, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Çorum Şehir Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:
Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar oynanacak?
20.00 Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor (Çorum Şehir)
13.30 Erzurumspor FK-Eyüpspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-TÜMOSAN Konyaspor (Diyarbakır)
19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Chobani)
13.30 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Kocaelispor-Göztepe (Kocaeli)
19.00 İstanbul Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)