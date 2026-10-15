Muhammed Salah bile şaşırdı! Attığı golden sonra...
21:04, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 21:11, 15/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
UEFA Konferans Ligi'nin 1. haftasında Trabzonspor, Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımı ile Tammelan Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzonspor oyuncusu Muhammed Salah (10) ile KuPS Kuopio'dan Niilo Kujasalo (13) mücadele etti.
UEFA Konferans Ligi ilk haftasında Trabzonspor, deplasmanda KuPS ile karşılaşırken; Mısırlı yıldız Muhammed Salah 1 gol ve 1 asistle maça damga vurdu. KuPS tribünleri Salah'ın golünü alkışladı.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS ile karşı karşıya geldi. Müsabaka öncesinde Finlandiyalı futbolseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Muhammed Salah, sahadaki performansıyla da ön plana çıktı.
Karşılaşmaya kaptanlık pazubandıyla çıkan Muhammed Salah 44. dakikada ağları sarsarak Trabzonspor'u 2-0 öne geçiren golü kaydetti.
Salah'ın golünün ardından stadyumda dikkat çeken anlar yaşandı. KuPS taraftarlarının büyük bir bölümü, rakip takım oyuncusu Salah'ı alkışlayarak performansını takdir etti.
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Başlıklar :TrabzonsporMuhammed SalahFutbolKuPS