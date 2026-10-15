Muhammed Salah bile şaşırdı! Attığı golden sonra...

UEFA Konferans Ligi'nin 1. haftasında Trabzonspor, Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımı ile Tammelan Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzonspor oyuncusu Muhammed Salah (10) ile KuPS Kuopio'dan Niilo Kujasalo (13) mücadele etti.