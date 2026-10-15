Trabzonspor'dan kritik galibiyet: UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
Trabzonspor'un KuPS deplasmanındaki 4-2'lik galibiyeti Türkiye'nin UEFA ülke puanına değerli bir katkı yaptı. Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1, Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya 6-0 yenildiği haftada puan katkısı Trabzonspor'dan geldi.
Fenerbahçe'nin Aston Villa mağlubiyetinin ardından Türkiye'nin puanı 50.275'ti. KuPS galibiyeti Türkiye'ye +0.400 ülke puanı kazandırdı ve toplam 50.675'e çıktı.
Bunun nedeni galibiyetten gelen 2 katsayı puanının sezona 5 takımla başlayan Türkiye için 5'e bölünmesi: 2 ÷ 5 = 0.400.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yenilgileri ise maç sonucu üzerinden ülke puanına katkı sağlamadı.
Dolayısıyla üç takımın bu haftaki sonuçlarını birlikte düşündüğümüzde:
Galatasaray ❌ 0 → Fenerbahçe ❌ 0 → Trabzonspor ✅ +0.400
Daha önemlisi, Türkiye 9. sıradaki yerini koruyor ve 10. sıradaki Çekya ile farkı yaklaşık 5.15 puan seviyesinde.
Hollanda ile fark ise yaklaşık 2.39 puan. Yani kısa vadede Türkiye açısından asıl mesele 9.'luğu korumaktan ziyade 8. sıradaki Hollanda'ya yaklaşabilmek.
Bu gece Beşiktaş'ın Hoffenheim karşısında alacağı sonuç da tabloyu yeniden değiştirecek.
Beşiktaş kazanırsa Türkiye bir +0.400 daha alarak, diğer ülkelerin sonuçları hariç tutulduğunda 51.075'e çıkabilir.