Trabzonspor'dan kritik galibiyet: UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

MAÇ ÖZETİ | Hoffenheim - Beşiktaş: 2-3

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Siyah Beyazlılara galibiyeti getiren golleri Murillo ve Oh (2) attı. Hoffenheim'ın golleri Asllani ve Machida'dan geldi.