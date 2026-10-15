Türk futbol tarihine geçti: Her maçta gol atıyor!
Türk futbolunda daha önce görülmemiş bir gol serisine imza atıldı. Üst üste 10 maçta fileleri havalandıran yıldız futbolcu, 14 gole ulaşarak profesyonel liglerde bir ilki gerçekleştirdi.
Bursaspor'un Nijeryalı yıldızı Kelechi Iheanacho, yeşil-beyazlı formayla sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Tecrübeli golcü, Bursaspor formasıyla çıktığı üst üste 10 maçta da fileleri havalandırarak dikkat çekici bir rekora imza attı.
Iheanacho, bu süreçte 10 maçta 14 gol kaydederek Bursaspor'un hücumdaki en önemli isimlerinden biri haline geldi.
Nijeryalı yıldız, yakaladığı seriyle Türk futbol tarihine de geçti. Kelechi Iheanacho, Türk futbolunda profesyonel liglerde üst üste 10 maçta da gol atan ilk futbolcu oldu.
Iheanacho'nun 10 maç boyunca aralıksız fileleri havalandırması ve toplamda 14 gole ulaşması, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Gol serisinin 10 maça çıkmasının ardından bazı futbolseverler, "İkinci Lig bu adama hafif kaldı" yorumlarıyla Nijeryalı futbolcunun performansına dikkat çekti.
Bursaspor'un hedefleri doğrultusunda önemli bir rol üstlenen Iheanacho'nun tarihi gol serisini kaç maça taşıyacağı ise şimdiden merak konusu oldu.