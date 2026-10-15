Hoffenheim - Beşiktaş CANLI TRT 1 İZLE || Hoffenheim - Beşiktaş maçı hangi kanalda, nereden yayınlanacak?

Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 6 kez sahadan galip ayrıldı. Avrupa kupalarında Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti.



