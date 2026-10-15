Hoffenheim - Beşiktaş CANLI TRT 1 İZLE || Hoffenheim - Beşiktaş maçı hangi kanalda, nereden yayınlanacak?
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam saat 22.00'de deplasmanda Hoffenheim'a konuk olacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hoffenheim - Beşiktaş maçı canlı izleme linki ve TRT canlı yayın ekranı için haberimize bakabilirsiniz.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 6 kez sahadan galip ayrıldı. Avrupa kupalarında Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti.
Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ise Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenmeyi başardı.
Söz konusu süreçte 12 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, 2 defa da topu kendi ağlarında gördü.
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına doğrudan katılan Hoffenheim ise ilk maçta Yunanistan'ın OFI takımına 2-0 mağlup oldu.
Bundesliga'da oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 4 yenilgi yaşayan Alman ekibi, 3 puanla 17. sırada yer alıyor.
Beşiktaş ile Hoffenheim, tarihlerinde ilk kez kozlarını paylaşacak. Hoffenheim, daha önce Türk temsilcileriyle 2 kez karşı karşıya geldi.
Alman ekibi, 2017-2018 sezonunda İstanbul Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi gruplarında karşılaştı.
İstanbul'daki maç 1-1 sona ererken Hoffenheim, sahasında ise 3-1 galip geldi.
HOFFENHEİM - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.