Arjantin milli takımının sol beki Süper Lig’e geliyor

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Rafa Silva, Ciro Immobile, Paulista gibi önemli yıldızları kadrosuna katan siyah-beyazlılar son olarak Arjantinli sol beki radarına aldı. Fransa Lig 1’de forma giyen yıldız futbolcu için çalışmalar başladı.
Yeni sezonda üç kulvar için ciddi bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş'ın önceliklerinden biri de sol bek transferi.
Kötü tamamlanan geçen sezonda Beşiktaş'ın en fazla sorun yaşadığı bölgelerin başında gelen sol bek mevki için siyah beyazlılara sürpriz bir öneri geldi.
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'a menajerler tarafından Lyon'un Arjantinli sol beki Nicolas Tagliafico önerildi.
Kongolu sol beki Arthur Masuaku ile yollar ayrılırsa Beşiktaş'ın hamle yapması bekleniyor.
Masuaku için gelecek teklifleri değerlendirecek olan siyah beyazlılar, Masuaku ile yolların ayrılması durumunda Tagliafico için bir hamle yapabileceği ifade ediliyor.
Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 31 maçta görev alan 31 yaşındaki futbolcu 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Lyon ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun 8 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunuyor.
Arjantin formasıyla da 63 maça çıkan Tagliafico 1 gole imza attı.