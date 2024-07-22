Spor

Arjantin milli takımının sol beki Süper Lig’e geliyor

14:51 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:53 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Rafa Silva, Ciro Immobile, Paulista gibi önemli yıldızları kadrosuna katan siyah-beyazlılar son olarak Arjantinli sol beki radarına aldı. Fransa Lig 1’de forma giyen yıldız futbolcu için çalışmalar başladı.

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Yeni sezonda üç kulvar için ciddi bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş'ın önceliklerinden biri de sol bek transferi.


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Kötü tamamlanan geçen sezonda Beşiktaş'ın en fazla sorun yaşadığı bölgelerin başında gelen sol bek mevki için siyah beyazlılara sürpriz bir öneri geldi.

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Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'a menajerler tarafından Lyon'un Arjantinli sol beki Nicolas Tagliafico önerildi.

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Kongolu sol beki Arthur Masuaku ile yollar ayrılırsa Beşiktaş'ın hamle yapması bekleniyor.

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Masuaku için gelecek teklifleri değerlendirecek olan siyah beyazlılar, Masuaku ile yolların ayrılması durumunda Tagliafico için bir hamle yapabileceği ifade ediliyor.


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Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 31 maçta görev alan 31 yaşındaki futbolcu 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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Lyon ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun 8 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunuyor.


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Arjantin formasıyla da 63 maça çıkan Tagliafico 1 gole imza attı.


#Beşiktaş
#Nicolas Tagliafico
#Süper Lig
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