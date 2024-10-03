UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Aston Villa evinde Bundesliga devi Bayern Münih’i konuk etti. Maç ev sahibi Aston Villa’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Gol dakika 79’da Jhon Duran’dan geldi. Aston Villa bu sonuçla 2’de 2 yaparak 6 puanla 6. sırada yer aldı. Bayern Münih ise ilk yenilgisini alarak 3 puanla 15. sırada yer aldı. Aston Villa - Bayern Münih maç özeti haberimizde.
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçında Aston Villa ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Aston Villa Bayern Münih’e sürpriz bir yenilgi yaşattı ve maç 1-0 sona erdi.
Galibiyet golü 78. dakikada Jhon Duran'ın aşırtma vuruşuyla geldi.
22. dakikada Torres'in Aston Villa adına attığı gol VAR kontrolü sonrasında ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.
Bu sonuçla birlikte Aston Villa 2'de 2 yaptı ve 6 puana yükseldi.
Bayern Münih ise 3 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında Aston Villa, sahasında Bologna ile karşılaşacak.
Bayern Münih ise aynı haftada Barcelona'ya konuk olacak.
ASTON VİLLA - BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ
Aston Villa - Bayern Münih maç özetini izlemek için TIKLAYIN.