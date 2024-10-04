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Atakan Karazor kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

Atakan Karazor kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

14:114/10/2024, Cuma
G: 4/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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A Milli Takım UEFA Uluslar B Ligi'nde oynayacağı iki maçın aday kadrosu belli oldu. 27 yaşındaki Atakan Karazor A Milli takımın kadrosuna davet edildi. Gurbetçi futbolcu milli takıma ilk kez çağrıldı. Yaşanan gelişmenin ardından birçok futbolsever ‘Atakan Karazor kimdir, hangi takımda oynuyor?’ sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte soruların yanıtları.

A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Kariyerine Stuttgart'ta devam eden ve milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan gurbetçi futbolcu Atakan Karazor, ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi. 

ATAKAN KARAZOR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?


Atakan Karazor, Almanya’da dünyaya gelen Türk futbolcudur.


Orta saha pozisyonunda görev yapan 27 yaşındaki yıldız 13 Ekim 1996'da Almanya'nın Essen şehrinde dünyaya gelmiştir.


Atakan Karazor şu anda Almanya Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart forması giymektedir.


2019 yılında Stuttgart'a transfer olan Karazor, takımın önemli oyuncularından biri haline gelmiştir.


Futbol kariyerine Borussia Dortmund II'de başlayan Karazor, daha sonra Holstein Kiel'de forma giymiştir.


2019 yılında Stuttgart'a transfer olmuş ve burada önemli bir çıkış yakalamıştır.


#Atakan Karazor
#A Milli Takım
#VfB Stuttgart

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