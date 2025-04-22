Avrupa Şampiyonası’na damga vurmuştu: Beşiktaş Immobile yerine Alman tankı getiriyor!

Beşiktaş, gelecek sezon için transferde büyük oynuyor ve forvet hattında devrim planlıyor. Ciro Immobile’nin beklentileri karşılayamaması nedeniyle sezon sonunda gönderilmesi gündemde. Siyah-beyazlılar, 12 milyon euro değeri olan Alman santrfor için görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre; siyah-beyazlı ekip, Ciro Immoile yerine West Ham'da forma giyen Niclas Füllkrug'u getirmeyi planlıyor.
Haberde, İtalyan futbolcunun yetersiz performansı nedeniyle sezon sonunda yolların ayrılacağı yazıldı.
27 MİLYON EURO ÖDENDİ
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan West Ham'a 27 milyon Euro'ya transfer olan Alman santrfor, çıktığı 15 maçta 3 gol atıp 2 de asist yaptı.
SERDAL ADALI AÇIKLAMIŞTI
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde Immobile için, 'Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Aldığımız geri dönüşlere göre Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.
IMMOBİLE 'GELECEK YIL İÇİN ÜMİTLİYİM' DEDİ
Serdal Adalı'nın açıklamalarının ardından sosyal medyadan paylaşımda bulunan Ciro Immobile, 'Beşiktaş forması benim için çok büyük bir anlam taşıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında, büyük bir heyecan ve mutlulukla İstanbul’a geldim.
Sezonun geri kalan kısmı için motiveyim ve gelecek yıl adına daha da motiveyim. Böylesine köklü ve saygın bir kulübün parçası olmak, her gün bana ekstra motivasyon sağlıyor.
Tek isteğim, Beşiktaş için mücadele etmek ve bu kutsal formayı en iyi şekilde temsil etmek.' ifadelerini kullandı.