EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Spor
Futbol
Bayer Leverkusen yıldız futbolcu için 150 milyon euro istiyor

Bayer Leverkusen yıldız futbolcu için 150 milyon euro istiyor

11:4525/09/2024, الأربعاء
G: 25/09/2024, الأربعاء
Yeni Şafak
Sonraki haber

Almanya Bundesliga’da geçen sezon şampiyon olan Bayer Leverkusen yıldız futbolcusunun bonservis bedelini belirledi. Yaz transfer sezonunda birçok teklifi geri çeviren Leverkusen oyuncusu için 150 milyon euro istiyor. Detaylar haberimizde.

Bayer Leverkusen, Florian Wirtz için 150 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirledi.


Alman gazeteci Christian Falk'ın haberin göre Bayer Leverkusen; önümüzdeki yaz transfer dönemi için dev kulüplerin ilgilendiği Florian Wirtz için rekor bir bedel istiyor.

Alman ekibi, Real Madrid, Liverpool Manchester City ve Chelsea gibi Avrupa devlerinin radarında olduğu belirtilen yıldız oyuncu için kapıyı 150 milyon Euro'dan açacak.


Leverkusen'in geçen sezonki Almanya Bundesliga şampiyonluğunda kilit rol oynayan 21 yaşındaki oyuncu, Leverkusen ile geçirdiği 4 sezonda 159 maça çıkarken 49 gol ve 51 asist kaydetti.


Florian Wirtz'in Bayer Leverkusen ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


Florian Wirtz

#Bayer Leverkusen
#Florian Wirtz
#Bundesliga

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bu hastalıkları geçirenler dikkat! Erken emeklilik fırsatından yararlanabilirsiniz! İşte SGK'nın yayımladığı liste...