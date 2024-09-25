Bayer Leverkusen yıldız futbolcu için 150 milyon euro istiyor

Almanya Bundesliga’da geçen sezon şampiyon olan Bayer Leverkusen yıldız futbolcusunun bonservis bedelini belirledi. Yaz transfer sezonunda birçok teklifi geri çeviren Leverkusen oyuncusu için 150 milyon euro istiyor. Detaylar haberimizde.
Bayer Leverkusen, Florian Wirtz için 150 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirledi.
Alman gazeteci Christian Falk'ın haberin göre Bayer Leverkusen; önümüzdeki yaz transfer dönemi için dev kulüplerin ilgilendiği Florian Wirtz için rekor bir bedel istiyor.
Alman ekibi, Real Madrid, Liverpool Manchester City ve Chelsea gibi Avrupa devlerinin radarında olduğu belirtilen yıldız oyuncu için kapıyı 150 milyon Euro'dan açacak.
Leverkusen'in geçen sezonki Almanya Bundesliga şampiyonluğunda kilit rol oynayan 21 yaşındaki oyuncu, Leverkusen ile geçirdiği 4 sezonda 159 maça çıkarken 49 gol ve 51 asist kaydetti.
Florian Wirtz'in Bayer Leverkusen ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Florian Wirtz