Bayern Münih gemileri yaktı: Yıldız futbolcu için 250 milyon euro!

Fransız ekibinde Max Eberl ve Christoph Freund'un oyuncu satışı ile görevlendirildiği ve Kim Min-Jae, Sacha Boey, Raphael Guerreiro, Palhinha, Leon Goretzka, Kingsley Coman ve Serge Gnabry'nin Florian Wirtz transferine kaynak yaratmak adına satılabileceği belirtildi.