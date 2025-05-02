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Bayern Münih gemileri yaktı: Yıldız futbolcu için 250 milyon euro!

Bayern Münih gemileri yaktı: Yıldız futbolcu için 250 milyon euro!

16:022/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Şampiyonlar Ligi’nden elenen Bayern Münih yeni sezona büyük hedeflerle başlamayı planlıyor. Bundesliga devi yaz transfer sezonuna ses getirecek bir teklife hazırlanıyor.

Bayern Münih, Bayer Leverkusen'in yıldız ismi Florian Wirtz için 250 milyon euro'luk transfer paketini gözden çıkardı.


L'Equipe'te yer alan habere göre, Bayern Münih'in yöneticileri Uli Hoeness ve Karl-Heinz Rummenige bu transferi gerçekleştirmeyi çok istiyor.


İki ismin, Alman yıldızın transferini kişisel bir mesele haline getirdiği öne sürüldü.


Hoeness'in, Florian Wirtz'in babası ve menajeri Hans-Joachim Wirtz ile sık sık görüşme gerçekleştirdiği yazıldı.


Bayern Münih'in Florian Wirtz'i kadrosuna katmak için toplamda 250 milyon euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi.


Alman devinin, Wirtz için Bayer Leverkusen'e bonussuz 125 milyon euro teklif etmeyi planladığı aktarıldı.


Bayern Münih'in, 21 yaşındaki Wirtz'e ise yıllık 25 milyon euro ile 5 yıllık sözleşme vermeyi planladığı kaydedildi.

Bayern Münih'in, 21 yaşındaki Wirtz'e ise yıllık 25 milyon euro ile 5 yıllık sözleşme vermeyi planladığı kaydedildi.


Fransız ekibinde Max Eberl ve Christoph Freund'un oyuncu satışı ile görevlendirildiği ve Kim Min-Jae, Sacha Boey, Raphael Guerreiro, Palhinha, Leon Goretzka, Kingsley Coman ve Serge Gnabry'nin Florian Wirtz transferine kaynak yaratmak adına satılabileceği belirtildi.

Florian Wirtz ile Bayern Münih dışında Real Madrid ve Manchester City de ilgileniyor.


Bayer Leverkusen forması altında bu sezon 42 maçta süre bulan Florian Wirtz, 15 gol attı ve 13 asist yaptı.


Güncel piyasa değeri 140 milyon euro olarak gösterilen Wirtz'in Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor.


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