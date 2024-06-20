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Spor

Beşiktaş golcüsünü arıyor: Üç yıldız gündemde

11:50 - 20/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:57 - 20/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Aboubakar ile yollarını ayırma noktasına gelen ve Cenk Tosun ile de henüz sözleşme imzalamayan Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Van Bronckhorst'un talebi doğrultusunda golcü arayışlarına hız verdi. Siyah-beyazlıların forvet listesinde üç isim ön plana çıkıyor.

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Teknik direktörünü bulan ve ilk transferini de stopere yapan Beşiktaş, şimdi de golcü peşine düştü.

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Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst'un raporuyla hareket eden yönetim, hücum hattında değişim için uğraşıyor. 

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Aboubakar ile bağları kopma noktasına getiren yönetim, Kamerunlu golcüye takım bakmasını iletti. 

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Cenk Tosun ile de henüz sözleşme uzatmayan siyah-beyazlıların elinde Semih Kılıçsoy ve Muleka bulunuyor. 

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Van Bronckhorst, kuvvetli ve skorer bir golcünün Süper Lig'de etkili olacağını söyleyerek yönetimden bu özelliklere sahip bir oyuncu transfer edilmesini istedi.

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Beşiktaş'ın gündeminde forvet için birçok isim bulunuyor. Golcüyü kampa yetiştirmek isteyen yönetime, menajerler aracılığıyla isimler de öneriliyor. Bu isimlerden biri olan Belçikalı forvet Divock Origi ile temas kurulacağı öğrenildi. 

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Bonservisi İtalyan ekibi Milan'da bulunan ve geçtiğimiz sezonu Nottingham Forest'ta kiralık geçiren 29 yaşındaki golcü için hamle bekleniyor. 

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Real Sociedad forması giyen Sheraldo Becker de Beşiktaş'ın gündeminde yer alıyor.

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Bir dönem Hatayspor forması giyen ve şuan ABD ekibi Cincinnati'de oynayan Aaron Boupendza da Beşiktaş'ın forvet listesinde bulunuyor.

#Beşiktaş
#Divock Origi
#Sheraldo Becker
#Aaron Boupendza
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