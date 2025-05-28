Beşiktaş yeni Talisca’sını buldu: 18’lik forvet için teklif yapıldı!

"ONU ŞİMDİ UCUZA SATARIZ"





Bu arada Vasco Da Gama Teknik Direktörü Rayan, Melgar'ı 3-0 yendikleri Copa Sudamericana maçında ilk golü atan Rayan için "Onu şimdi satarsak, değerinden çok daha ucuza gidecek" ifadelerini kullandı.



