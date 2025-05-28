Beşiktaş yeni Talisca’sını buldu: 18’lik forvet için teklif yapıldı!

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, ilk olarak golcü transferi için harekete geçti. Siyah-beyazlılar Immobile ile yolları ayırmayı hedefliyor. Kartal forvet bölgesi için transfer listesinin başına 18’lik Brezilyalı yıldızı koydu. Oyuncuya ilk teklif yapıldı. İşte detaylar.
Transfer çalışmalarına başlayan ve kadrosuna potansiyeli yüksek genç oyuncular da katmak isteyen Beşiktaş, 18 yaşındaki Rayan için görüşmelere başladı.
BEŞİKTAŞ'TAN 7 MİLYON EURO
Brezilya basınından Globo, Beşiktaş'ın Vasco Da Gama'ya 7 milyon euroluk teklif yaptığını duyurdu. Brezilya ekibi, potansiyeline inandığı genç oyuncusu için 15 milyon euroya yakın bir teklif gelmezse, ayrılık ihtimalinin olmadığını Beşiktaş'a iletti.
Öte yandan Beşiktaş'ın, Rayan'ın bonservisinin bir kısmını bile almaya sıcak baktığı, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
Santrfor, forvet arakası ve kanatlarda oynayabilen Rayan'ın Beşiktaş'ın yanı sıra birçok takımın radarında olduğu öne sürüldü.
"ONU ŞİMDİ UCUZA SATARIZ"
Bu arada Vasco Da Gama Teknik Direktörü Rayan, Melgar'ı 3-0 yendikleri Copa Sudamericana maçında ilk golü atan Rayan için "Onu şimdi satarsak, değerinden çok daha ucuza gidecek" ifadelerini kullandı.
Brezilya U20 Takımı ile şampiyon olduktan sonra Vasco Da Gama'da 22 maça çıkan Rayan, 11 maça ilk 11'de başladı. Bu sürede 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Rayan geçen sezon ise 36 maçın 16'sında ilk 11 çıktı.