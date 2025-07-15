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Beşiktaş’tan Kyle Walker-Peters için resmi açıklama: ‘Tamamen asılsızdır!’

Beşiktaş’tan Kyle Walker-Peters için resmi açıklama: ‘Tamamen asılsızdır!’

07:4015/07/2025, Salı
G: 15/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Beşiktaş, transfer döneminde hız kesmiyor! Siyah-beyazlılar, Southampton ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile prensipte anlaşmaya vardığını resmi olarak duyurdu. İşte detaylar.

Beşiktaş'ın yeni transferi Kyle Walker-Peters'ta anlaşma sağlandı.


Yıllık 4 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşmeye imza atıldığı iddia edilmişti ancak Beşiktaş sözleşme detaylarına yalanlama geçti.


İşte Beşiktaş'ın açıklaması;


"Kulübümüzün prensip anlaşmasına vardığı profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile ilgili olarak kamuoyunu yanıltıcı bilgiler içeren haberler hakkında açıklamamızdır.


Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varmıştır.


Futbolcunun İstanbul’da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından imzalanacak sözleşmeyle ilgili detaylar iletişim mecralarımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır.


Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili olarak basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detayları tamamen asılsızdır.


Taraftarlarımızdan kulübümüze zarar vermek maksadıyla masa başında kurgulanan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."


TRT Spor'un haberine göre; Walker-Peters, Çarşamba günü 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inecek.

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