Çok konuşulacak transfer iddiası: Emiliano Martinez Süper Lig’e geliyor

Arjantin ile son dünya kupasını kaldıran file bekçisi Emiliano Martinez için gündeme bomba gibi düşecek bir transfer iddiası geldi. Martinez’i transfer etmek için SSüper Lig devi harekete geçti.

1 /7 Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de kaleci konusunda da hareketli bir dönem yaşanması bekleniyor.

2 /7 İyi bir teklif gelmesi durumunda Dominik Livakovic'le vedalaşacak olan Fenerbahçe, Fanatik'in haberine göre öncelikli aday olarak Emiliano Martinez'i belirledi.



3 /7 Öte yandan Fenerbahçe'ye Aston Villa'dan Emiliano Martinez müjdesi geldi.



4 /7 Haberde Premier Lig ekibinin Andriy Lunin ile görüşmelere başladığı ve transferi bitirmesi durumunda Martinez ile vedalaşacağı belirtildi.

5 /7 Real Madrid'de Courtois'nın arkasında bekleyen ve as kaleci olmak isteyen Lunin'in de Aston Villa'ya transferine sıcak baktığı vurgulandı.



6 /7 İngiliz ekibi, Lunin transferini bitirmesi halinde Emiliano Martinez için gelen teklifleri değerlendirecek.