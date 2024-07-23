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Spor

Copa America’da şov yapmıştı: Galatasaray 24’lük yıldız için seferber oldu

10:25 - 23/07/2024 Salı
Güncelleme: 10:56 - 23/07/2024 Salı
Yeni Şafak

Son şampiyon Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahaya Lucas Torreira’nın yanına takviye yapacak sarı-kırmızılılar Copa America’da şov yapan genç yıldız için harekete geçti. Daha önce yapılan temaslarda sonuç alamayan Cimbom oyuncunun transferi için kesenin ağzını açacak.

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Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.


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Taraftarlar, özellikle sağ bek ve orta sahaya yapılacak takviyeleri yakından takip ediyor.


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Sarı-Kırmızılılar, orta saha transferi adına Zenit'in Brezilyalı yıldızı Wendel için pazarlıklarını sürdürüyor. 

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Bu transferin gerçekleşmeme ihtimaline karşılık da tedbir alınmış durumda.


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Scout ekibi tarafından önerilen, teknik direktör Okan Buruk’un tam not verdiği, son olarak da Copa America’da müthiş bir performans sergileyen Richard Rios, tekrar Aslan’ın radarına takıldı. 

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Kolombiya Milli Takımı’nda oynayan ve bonservisi Brezilya’nın Palmeiras Kulübü’nde bulunan Richard Rios için bu kez kesenin ağzı açılacak.

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24 yaşındaki futbolcu için ilk yapılan temaslarda sonuç alınamamıştı. 

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Yönetim bu kez çok daha kararlı bir şekilde transfer operasyonuna girişecek.


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Güney Amerikalı oyuncu, yetenekleri ve temposuyla fark yaratırken, Şampiyonlar Ligi’nde kendini kanıtlaması durumunda Avrupa devlerini peşine takacağı tahmin ediliyor. 

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Galatasaray Yönetimi de böylece hem sahada Rios’un yeteneklerinden faydalanmak hem de ileride çok daha büyük rakamlara satarak gelir elde etmeyi hedefliyor.


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Rios’un da Avrupa’ya gelme fikrine çok sıcak baktığı, menajeriyle birlikte tüm teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

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Kolombiya’da doğan ve plaj futboluyla kariyerine başlayan Rios, 21 yaşında Flamengo’ya transfer olarak Brezilya’ya adım attı ve hemen ardından Meksika’nın Mazatlan takımına kiralandı.


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Genç yetenek daha sonra Guarani’ye, son olarak da 1.5 milyon Euro’ya Palmeiras’a imza attı.


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1.85 boyundaki futbolcunun Brezilya kulübüyle 31 Aralık 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyor.


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Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.

#Galatasaray
#Richard Rios
#Copa America
#Kolombiya
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