Copa America’da şov yapmıştı: Galatasaray 24’lük yıldız için seferber oldu

Son şampiyon Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahaya Lucas Torreira’nın yanına takviye yapacak sarı-kırmızılılar Copa America’da şov yapan genç yıldız için harekete geçti. Daha önce yapılan temaslarda sonuç alamayan Cimbom oyuncunun transferi için kesenin ağzını açacak.
Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.
Taraftarlar, özellikle sağ bek ve orta sahaya yapılacak takviyeleri yakından takip ediyor.
Sarı-Kırmızılılar, orta saha transferi adına Zenit'in Brezilyalı yıldızı Wendel için pazarlıklarını sürdürüyor.
Bu transferin gerçekleşmeme ihtimaline karşılık da tedbir alınmış durumda.
Scout ekibi tarafından önerilen, teknik direktör Okan Buruk’un tam not verdiği, son olarak da Copa America’da müthiş bir performans sergileyen Richard Rios, tekrar Aslan’ın radarına takıldı.
Kolombiya Milli Takımı’nda oynayan ve bonservisi Brezilya’nın Palmeiras Kulübü’nde bulunan Richard Rios için bu kez kesenin ağzı açılacak.
24 yaşındaki futbolcu için ilk yapılan temaslarda sonuç alınamamıştı.
Yönetim bu kez çok daha kararlı bir şekilde transfer operasyonuna girişecek.
Güney Amerikalı oyuncu, yetenekleri ve temposuyla fark yaratırken, Şampiyonlar Ligi’nde kendini kanıtlaması durumunda Avrupa devlerini peşine takacağı tahmin ediliyor.
Galatasaray Yönetimi de böylece hem sahada Rios’un yeteneklerinden faydalanmak hem de ileride çok daha büyük rakamlara satarak gelir elde etmeyi hedefliyor.
Rios’un da Avrupa’ya gelme fikrine çok sıcak baktığı, menajeriyle birlikte tüm teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.
Kolombiya’da doğan ve plaj futboluyla kariyerine başlayan Rios, 21 yaşında Flamengo’ya transfer olarak Brezilya’ya adım attı ve hemen ardından Meksika’nın Mazatlan takımına kiralandı.
Genç yetenek daha sonra Guarani’ye, son olarak da 1.5 milyon Euro’ya Palmeiras’a imza attı.
1.85 boyundaki futbolcunun Brezilya kulübüyle 31 Aralık 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.