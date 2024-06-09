Dursun Özbek'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a cevap

Fenerbahçe başkan adayları Aziz Yıldırım ile Ali Koç, dün katıldıkları televizyon canlı yayınında Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'le ilgili dikkati çeken ifadeler kullanmışlardı. Özbek'ten, Yıldırım'ın 'sinek ikili' lafına ve Koç'un sözlerine cevap geldi. Dursun Özbek'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:
"Kongrelerini izledik. Küfür, kafir, saldırma... Nasıl bir kongre olduğunu gördük. İki başkan adayı var, biri terk ediyor, öteki tek başına konuşuyor. Bunu Türk kamuoyu yorumlamalı."
"Biz de kongre yaptık, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Biri terk ediyor, biri kendi kendine konuşuyor. Dün bir televizyon programı oldu. Sporla ilgisi olmayan tartışmalar. Türk sporuna hiç fayda sağlamayan bir toplantı oldu."
"Ali Bey haddini bilsin! Yalıda büyümüş zengin çocuğu olmak, böyle hadsiz konuşmayı gerektirmez. Galatasaray Başkanı hakkında konuşurken, iki kez düşünsün! Sağda, solda sallamaya benzemez. Dikkat etsin! Bu öyle 30 bin kişiyi tribüne toplayıp, ligden çekilme gibi konuyu gündeme getirip, geri vites yapılacak bir konu değil."
"Aziz Bey ikili, mikili bir şey söyledi ama kendisi destede yok"
"İki tane başarısız başkan konuştu. Bu tavırlarla zaten başarılı olamazlar, mümkün değil. Galatasaray'ın başarılarını yaşamaya devam edecekler. Galatasaray'ın başarı silsilesi, ayarlarını bozdu."
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında Dursun Özbek hakkında şu diyalog yaşanmıştı:
Yıldırım: Dursun Özbek'e sinek ikili dedim, bu ifadeyi kullanmak kolay değil.
Koç: Dursun Özbek'e karşı her şeyi kullanmak kolay.
Öte yandan Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından Dursun Özbek ile Okan Buruk'un kupalarla verdiği poz "Şampiyon İkili" ifadesiyle paylaşıldı.