Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ederson'da son durum ne? Karagümrük maçında...

Ederson'da son durum ne? Karagümrük maçında...

14:3317/10/2025, Cuma
G: 17/10/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Ederson'un durumu netleşti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 19 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde Ederson'un sakatlığı bulunuyordu.

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'de Ederson'un tedavisine devam ediliyor.


Fatih Karagümrük maçında Brezilyalı eldivenin forma giymesine ihtimal verilmiyor.

Sarı-lacivertlilerin kalesini, Samsunspor maçında olduğu gibi Tarık Çetin'in koruması bekleniyor.


Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Ederson, 5 maçta, topu 5 kez filelerinde görürken bu karşılaşmaların ikisinde de kalesini gole kapadı.

Tarık Çetin ise Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına Samsunspor karşısında çıktı ve gol izni vermedi.

#Fenerbahçe
#Ederson
#Tarık Çetin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tarım Kredi Market indirimli ürünleri duyurdu: 17-20 Ekim 2025 Tarım Kredi Kooperatifi Market indirim kataloğunda neler var?