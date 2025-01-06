Ekonomik sıkıntılar içindeki Barcelona, Premier Lig'in en parlak ismine sıfır bedelle talip

Son yıllarda maddi sıkıntılarla boğuşan La Liga devi Barcelona, Premier Lig’in yıldızına talip oldu. Katalan devi sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcu için tüm şartları zorlayacak. Detaylar haberimizde.
İspanya La Liga devi Barcelona, mali sıkıntılardan dolayı gündeme gelmeye devam ediyor.
Mali sıkıntıların yanıt sıra Katalan devinde Dani Olmo krizi sürüyor.
Euro 2024'te yıldızlaşan Dani Olmo resmi olarak kaydedilemiyor. Fonlar yetersiz kaldığı için, Barca'nın transfer konusunda yaratıcı olması gerekecek.
El Nacional'a göre, Güney Kore'li milli oyuncu Son, hedeflerinde olan bir oyuncu.
32 yaşındaki forvetin Tottenham'daki sözleşmesi yazın sona erecek, bu da İngiltere dışındaki takımlarla görüşmelere serbestçe başlayabileceği anlamına geliyor.
Yeni sözleşme görüşmeleri kuzey Londra'da yapıldı ve kulüp sözleşmesindeki bir yıllık uzatma maddesini devreye sokabilir, ancak henüz herhangi bir belge imzalanmadı.
Bu durum, Son'un Tottenham'da ne kadar daha kalacağı konusunda sorulara yol açtı.
Son 431 maçta onlar için 169 gol ve 90 asist kaydetti.
Barcelona'ya transferin Son'a çekici gelebileceği belirtiliyor çünkü ona düzenli olarak Şampiyonlar Ligi sahnesinde oynama şansı sunabileceklerdir.
Bu şu anda Premier Lig'de 12. sırada yer alan Spurs'un başarmakta zorlandığı bir şey.