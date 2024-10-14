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EuroLeague'den Tarık Biberovic ve Elijah Bryant'a ceza

EuroLeague'den Tarık Biberovic ve Elijah Bryant'a ceza

21:4514/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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EuroLeague 2. haftasında oynanan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko karşılaşmasında Elijah Bryant ile Tarık Biberovic arasında yaşanan kavganın ardından iki futbolcunun cezası belli oldu.

Turkish Airlines EuroLeague'in 2. haftasında oynanan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko karşılaşmasında Elijah Bryant ile Tarık Biberovic arasında yaşanan kavganın cezası belli oldu. 

Anadolu Efes'te Elijah Bryant 10 bin Euro ve 1 maç men cezası aldı.

 Fenerbahçe Beko'da ise Tarık Biberovic'e 5 bin Euro ve 1 maç men cezası verildi.

#Fenerbahçe Beko
#Anadolu Efes
#Tarık Biberovic
#Elijah Bryant

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