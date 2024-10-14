EuroLeague'den Tarık Biberovic ve Elijah Bryant'a ceza

EuroLeague 2. haftasında oynanan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko karşılaşmasında Elijah Bryant ile Tarık Biberovic arasında yaşanan kavganın ardından iki futbolcunun cezası belli oldu.
Turkish Airlines EuroLeague'in 2. haftasında oynanan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko karşılaşmasında Elijah Bryant ile Tarık Biberovic arasında yaşanan kavganın cezası belli oldu.
Anadolu Efes'te Elijah Bryant 10 bin Euro ve 1 maç men cezası aldı.
Fenerbahçe Beko'da ise Tarık Biberovic'e 5 bin Euro ve 1 maç men cezası verildi.