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Fenerbahçe Ognjen Mimovic'i Süper Lig ekibine kiralıyor

Fenerbahçe Ognjen Mimovic'i Süper Lig ekibine kiralıyor

17:016/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ara transfer döneminde Sırp ekibi Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Ognjen Mimovic kiralık olarak takımdan ayrılacak. 20 yaşındaki sağ bek oyuncusunun sezon sonuna kadar Süper Lig ekibine kiralanacağı iddia edildi. İşte Ognjen Mimovic için görüşülen kulüp...

Fenerbahçe Kulübü, ara transfer döneminde Sırbistan takımı Kızılyıldız'dan Ongjen Mimovic'i bonservisiyle kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, genç futbolcu için Kızılyıldız'a 6.7 milyon euro ödedi.

Sarı-lacivertlilere transfer olan Ognjen Mimovic'in kiralık olarak takımdan ayrılması gündeme geldi. Süper Lig kontenjanın dolu olması nedeniyle genç futbolcunun ara transfer döneminde kiralık olarak ayrılması bekleniyor.

MOURİNHO MİMOVİC İÇİN KARARINI DUYURMUŞTU

Erzurumspor FK maçı sonrası teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısında Mimovic'in geleceği hakkında konuştu. Mourinho, "Mimovic'in ise herhangi bir listede olacağını düşünmüyorum çünkü Türkiye'de 14 yabancı yazabiliyorsunuz." dedi.

MİMOVİC SÜPER LİG EKİBİNE KİRALANIYOR

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; Fenerbahçe, Ognjen Mimović’in kiralık transferi için Eyüpspor’la görüşmelere başladı. 


19 MAÇTA FORMA GİYDİ

20 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 19 maçta forma giyerken bir gol atıp iki asistlik performans sergiledi. Mimovic'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.

#Fenerbahçe
#Ognjen Mimovic
#Transfer

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