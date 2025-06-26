Fenerbahçe Osayi Samuel’in alternatifini PSG’de buldu

30 Haziran'da resmen boşta olacak Osayi-Samuel ile sözleşme yenilemeyen Fenerbahçe, sağ bek için alternatifleri değerlendiriyor. Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında bonservisi PSG'de olan ve geçen sezonu Bayer Leverkusen'de kiralık olarak geçiren Nordi Mukiele var.







