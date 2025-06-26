Fenerbahçe Osayi Samuel’in alternatifini PSG’de buldu

Fenerbahçe’de ayrılması beklenen Osayi Samuel’in alternatifi bulundu. Sarı-lacivertliler aradığı kanı yine PSG’de buldu. Geçen sezonu Bayer Leverkusen’de kiralık geçiren 27 yaşındaki Fransız sağ bek için Fenerbahçe, kiralık ve satın alma opsiyonlu bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
30 Haziran'da resmen boşta olacak Osayi-Samuel ile sözleşme yenilemeyen Fenerbahçe, sağ bek için alternatifleri değerlendiriyor. Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında bonservisi PSG'de olan ve geçen sezonu Bayer Leverkusen'de kiralık olarak geçiren Nordi Mukiele var.
Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, PSG'den ayrılarak düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Nordi Mukiele'yi radarına aldı.
Mimovic'i tekrar kiralamayı düşünen sarı-lacivertliler, Mukiele için PSG'ye kiralık ve satın alma opsiyonlu bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
27 yaşındaki Fransız sağ bek geçen sezon 24 maça çıktı ve 2 gol-1 asistlik skor katkısı verdi.
Mukiele, Leipzig forması giydiği 2019 yılında 25 milyon euro ile kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaşmıştı. Deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.