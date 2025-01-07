Fenerbahçe’de kış transfer sezonu çalışmaları sürüyor. Stoper bölgesine kalıcı bir çözüm arayan sarı-lacivertliler çareyi Serie A ekibinde forma giyen Sloven yıldızda buldu. Mario Branco oyuncu için İtalyan kulübüyle ilk teması kurdu. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi öncesinde stoper takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı.
Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Serie A ekibi Udinese'nin Sloven savunmacısı Jaka Bijol'u kadrosuna katmak için harekete geçti.
Sportif direktör Mario Branco'nun Bijol için İtalyan kulübü ile temasa geçtiği ve kısa süre içinde resmi teklif yapılacağı öğrenildi.
2022 yılında CSKA Moskova'dan 4 milyon Euro bedelle Udinese'ye transfer olan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon 22 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Piyasa değeri 18 milyon Euro olan Bijol için Udinese'nin 25 milyon Euro talep ettiği belirtiliyor.
59 kez Slovenya Milli Takımı formasını giyen ve 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Bijol, hem savunmadaki sağlam duruşu hem de oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor.
Fenerbahçe, Galatasaray ile süren zirve yarışında savunma hattını güçlendirmek için bu transferi önemli bir adım olarak görüyor.