Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Lig'in eski yıldızı için karşı karşıya

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, bir dönem Süper Lig'de forma giyen yıldız futbolcu için karşı karşıya geldiği belirtildi. İşte Fransız basınının o iddiası...
Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ve ikinci bitiren Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarına start verdi.
Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başında getiren Fenerbahçe, yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefliyor.
Okan Buruk ile üst üste iki sezondur mutlu sona ulaşan Galatasaray ise apoletini koruma mücadelesi verecek.
Öte yandan transfer çalışmalarına hız veren iki ezeli rakip, aynı oyuncuda karşı karşıya geldi.
Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Villarreal'de geçiren Bertrand Traore, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın listesinde.
Burkina Fasolu 28 yaşındaki Traore, Süper Lig'de daha önce Başakşehir'de kiralık olarak forma giymişti.
Forvet hattında sağ kanat olarak görev yapan sol ayaklı yıldızı, Valencia ve Girona'nın da istediği ifade edilirken Villarreal'in de sözleşme uzatma teklifi götüreceği kaydedildi.
Kariyerine Auxerre altyapısında başlayan Bertrand Traore; Chelsea, Vitesse, Ajax ve Lyon gibi önemli takımlarda da forma giydi.