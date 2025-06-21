Fenerbahçe’de Talisca şoku: Alex Sandro ile takas mı olacak?

"Menajerimi aradılar ama somut bir şey olmadı" diyen Talisca Corinthians'ı desteklediğini söyledi: "Bahia ve Corinthians taraftarıyım." Başarılı yıldız, Memphis Depay ve Yuri Alberto ile birlikte forma giyme ihtimaliyle ilgili "Güzel bir hücum hattı olurdu" diye konuştu.



