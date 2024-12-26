Fenerbahçe'den scout transferi! 20'lik yıldız geliyor

Ara transfer dönemi yaklaşırken çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, İngilizlerin de peşinde olduğu genç futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.
Talisca transferini bitirmeye hazırlanan Fenerbahçe'de savunma hattına yapılacak takviye de merak konusu.
Oosterwolde ve Becao'yu sakatlığa kurban veren sarı-lacivertlilerde, Samet Akaydin'in de takımdan ayrılması gündemde.
Bu nedenle stoper arayışlarına hız veren ve bu bölgeye 2 takviye düşünen Fenerbahçe'nin, Lens forması giyen Abdukodir Khusanov için harekete geçtiği iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, 20 yaşındaki Özbek futbolcu için Fransız ekibine resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
Piyasa değeri 12 milyon Euro olan Khusanov için İngiliz ekiplerinin de devrede olduğu belirtildi.
Jose Mourinho'nun da genç savunmacıyı beğendiği ve transfere yeşil ışık yaktığı aktarıldı.
Abdukodir Khusanov bu sezon Lens formasıyla 16 maça çıktı. 20 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı verdi.