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Spor

Fenerbahçe'ye 1.95'lik orta saha: Mourinho Fred'in yanına onu istiyor

20:48 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 20:53 - 19/07/2024 Cuma
Yeni Şafak

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği üzerine orta sahaya takviye yapma kararı aldı. Sarı-lacivertliler, Norveçli oyuncu için İngiliz ekibiyle görüşmelere başladı. Detaylara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe eksik olan bölgeleri tamamlamak istiyor.


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Sarı-lacivertliler, kadrosuna kattığı dört futbolcunun ardından forvet ve orta sahaya yöneldi.


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Yönetim teknik direktör Jose Mourinho'nun orta saha isteği üzerine İngiliz ekibiyle görüşmelere başladı.

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Fenerbahçe, Championship ekiplerinden Burnley forması giyen Sander Berge'nin durumunu sordu.

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26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Sarı-lacivertliler ilk etapta 10 milyon euroyla kapıyı açmak istiyor.


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Sportif direktör Mario Branco'nun bu transferi bitirmeye istekli olduğu ve Burnley ile temaslara başlayacağı öğrenildi.

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1.95 boyundaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.


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Berge geçtiğimiz sezon toplamda 40 maça çıkarken 2 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.

#Fenerbahçe
#Sander Berge
#Transfer
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