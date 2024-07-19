Fenerbahçe'ye 1.95'lik orta saha: Mourinho Fred'in yanına onu istiyor

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği üzerine orta sahaya takviye yapma kararı aldı. Sarı-lacivertliler, Norveçli oyuncu için İngiliz ekibiyle görüşmelere başladı. Detaylara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe eksik olan bölgeleri tamamlamak istiyor.
Sarı-lacivertliler, kadrosuna kattığı dört futbolcunun ardından forvet ve orta sahaya yöneldi.
Yönetim teknik direktör Jose Mourinho'nun orta saha isteği üzerine İngiliz ekibiyle görüşmelere başladı.
Fenerbahçe, Championship ekiplerinden Burnley forması giyen Sander Berge'nin durumunu sordu.
26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Sarı-lacivertliler ilk etapta 10 milyon euroyla kapıyı açmak istiyor.
Sportif direktör Mario Branco'nun bu transferi bitirmeye istekli olduğu ve Burnley ile temaslara başlayacağı öğrenildi.
1.95 boyundaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.
Berge geçtiğimiz sezon toplamda 40 maça çıkarken 2 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.