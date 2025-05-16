Galatasaray forması İngilizleri çıldırttı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ethan, birkaç ay önce eşinden ayrılmıştır ve söz konusu görselle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Ethan, Loftus ve Speight ailelerinin yaşadığı trajik kaybın farkında ve bu konuda hassastır. Kulüp, bu zorlu süreçte Ethan'ın mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ederiz. Kaptanımız, bu sezon saha içinde ve dışında gösterdiği liderlikle kulübe, tarihine ve Leeds topluluğuna olan bağlılığını ortaya koymuştur. Ethan, Leeds United'daki herkesin tam desteğine sahiptir" denildi.