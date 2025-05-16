Galatasaray forması İngilizleri çıldırttı

Leeds United'ın Galli stoperi Ethan Ampadu'nun oğlunun Galatasaray formalı fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması İngiliz ekibinin taraftarlarını çılgına çevirdi. Tepkilerin artması üzerine kulüpten bir açıklama yapıldı.
İngiltere'de Premier Lig'e yükselen Leeds United'da savunma oyuncusu Ethan Ampadu, taraftarlarından tepki gördü.
24 yaşındaki oyuncunun tepki görmesinin nedeni ise oğlunun Galatasaray formalı fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması.
Leeds United'lı taraftarlar, Galatasaray formalı paylaşımı 2000 yılında İstanbul'da oynanan maç öncesi çıkan kavgada ölen Kevin Speight ve Christopher Loftus'a 'saygısızlık' olarak nitelendirdi.
Tepkilerin artması sonrasında konuyla ilgili Leeds United'dan bir açıklama geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ethan, birkaç ay önce eşinden ayrılmıştır ve söz konusu görselle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Ethan, Loftus ve Speight ailelerinin yaşadığı trajik kaybın farkında ve bu konuda hassastır. Kulüp, bu zorlu süreçte Ethan'ın mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ederiz. Kaptanımız, bu sezon saha içinde ve dışında gösterdiği liderlikle kulübe, tarihine ve Leeds topluluğuna olan bağlılığını ortaya koymuştur. Ethan, Leeds United'daki herkesin tam desteğine sahiptir" denildi.