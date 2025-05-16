Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray forması İngilizleri çıldırttı

Galatasaray forması İngilizleri çıldırttı

15:4416/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Leeds United'ın Galli stoperi Ethan Ampadu'nun oğlunun Galatasaray formalı fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması İngiliz ekibinin taraftarlarını çılgına çevirdi. Tepkilerin artması üzerine kulüpten bir açıklama yapıldı.

İngiltere'de Premier Lig'e yükselen Leeds United'da savunma oyuncusu Ethan Ampadu, taraftarlarından tepki gördü.

24 yaşındaki oyuncunun tepki görmesinin nedeni ise oğlunun Galatasaray formalı fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması. 

Leeds United'lı taraftarlar, Galatasaray formalı paylaşımı 2000 yılında İstanbul'da oynanan maç öncesi çıkan kavgada ölen Kevin Speight ve Christopher Loftus'a 'saygısızlık' olarak nitelendirdi.

Tepkilerin artması sonrasında konuyla ilgili Leeds United'dan bir açıklama geldi.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Ethan, birkaç ay önce eşinden ayrılmıştır ve söz konusu görselle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Ethan, Loftus ve Speight ailelerinin yaşadığı trajik kaybın farkında ve bu konuda hassastır. Kulüp, bu zorlu süreçte Ethan'ın mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ederiz. Kaptanımız, bu sezon saha içinde ve dışında gösterdiği liderlikle kulübe, tarihine ve Leeds topluluğuna olan bağlılığını ortaya koymuştur. Ethan, Leeds United'daki herkesin tam desteğine sahiptir" denildi.

#Championship
#Leeds United
#Ethan Ampadu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe ne zaman? Kurban Bayramı arifesi hangi gün? İşte 2025 bayram tatili takvimi