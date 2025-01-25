Galatasaray-Konyaspor maçının tartışmalı pozisyonları için eski hakemler ne dedi? 'İki kırmızı kart verilmedi'

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında eski hakemler, Galatasaray-Konyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Peki eski hakemler, Galatasaray-Konyaspor maçının tartışmalı pozisyonları için ne dedi? Ahmed Kutucu'nun pozisyonları için ne dedi? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Galatasaray, Süper Lig’in 21’inci haftasında sahasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor’u tek golle mağlup etti.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 54 yaptı. Konyaspor ise 21 puanda kaldı.
Bu karşılaşmada Halil Umut Meler'in verdiği kararlar, maça damga vurdu.
Peki eski hakemler, Galatasaray-Konyaspor maçının tartışmalı pozisyonları için ne dedi?
Erman Toroğlu: "Ahmet Kutucu'nun 3 dakika arayla çift sarı karttan atılması gerekiyordu. İkinci sarı kartlık pozisyonu Halil Umut Meler net şekilde görüyor ama gösteremiyor!"
Erman Toroğlu: “Halil Umut Meler maça tesir etti. Halil Umut Meler yaşlandıkça eyyamın kralını yapmaya başladı.”
Deniz Ateş Bitnel: "Ahmet Kutucu'nun rakibinin ayağına bastı pozisyon geç kalınmış bir müdahale ve sarı kart olmalıydı Ahmet Kutucu 2.sarı karttan kırmızı Kart görmeliydi."
Deniz Ateş Bitnel: "Galatasaray-Konyaspor maçında Torreira ve Ahmet Kutucu'nun kırmızı kart görmeden maçı tamamlamış olması hakemlik adına kabul edilemez."
Fırat Aydınus: "Halil Umut Meler geçen haftaki maçında 2 siyah beyaz hata yapmasına rağmen bu hafta yine görev aldı. Tipik bir Halil Umut Meler yönetimi gösterdi."
Deniz Ateş Bitnel: "Torreira'nın görmesi gereken sarı kartlar gösterilmedi"
Fırat Aydınus: "Osimhen’in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda verilen penaltı kararı doğru."
Deniz Ateş Bitnel: "Ofsayt pozisyonunda bulunan Abdülkerim, rakibine temasta bulunarak onun topla oynama ya da oynayabilme şansını engelliyor ve top için rakibiyle mücadeleye girmiş oluyor. Ofsayt ve gol iptali doğru "
Fırat Aydınus: "Torreira, 30 ve 44'te sarı kart görmeliydi"
Fırat Aydınus: "Ahmet Kutucu rakibinin ayağına kontrolsüz bastığı için 2’nci sarı karttan kırmızı kart görmeliydi. "
Fırat Aydınus: "Osimhen’in ofsayt sebebiyle iptal edilen golünde şeklen ofsaytta olan Abdülkerim topla oynamamasına rağmen rakibine temas ederek oyuna etki ettiği için bu pozisyonda verilen ofsayt kararı doğru."