Galatasaray Manchester City’nin yıldızı ile anlaşma sağladı

Galatasaray Benfica’da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Manchester City’de olan yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı.
Stoper için Paris Saint-Germain'den 29 yaşındaki futbolcusu Skriniar'la anlaşan Galatasaray sağ bek konusunda da sona yaklaştı.
Sarı-kırmızılılar, Benfica'da kiralık olarak forma giyen Manchester Cityli Issa Kabore ile anlaşma sağladı.
Burkina Fasolu futbolcuyu ikna eden Galatasaray, önümüzdeki günlerde ise bonservisini elinde bulunduran İngiliz ekibi Manchester City ile masaya oturacak.
23 yaşındaki oyuncuyu teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla kadroda görmek istediği ve bu nedenle şartların zorlanacağı belirtildi.
Kiralık oynadığı Benfica'da bu sezon 7 maça çıkan 23 yaşındaki Kabore, 1 asist yaptı.
ISSA KABORÉ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI VE BAŞARILARI NELER?
Issa Kaboré, 12 Mayıs 2001 tarihinde Burkina Faso'nun Bobo-Dioulasso şehrinde doğmuş profesyonel futbolcudur. 2024 yılı itibarıyla 23 yaşındadır. Sağ bek pozisyonunda oynayan Kaboré, kariyeri boyunca birçok takımda forma giymiştir:
Rahimo FC: Kariyerine burada başladı.
KV Mechelen: 2019'da profesyonel sözleşme imzaladı, burada bir sezon kaldı.
Manchester City: Temmuz 2020'de 4.5 milyon euro bonservisle transfer oldu, ancak çeşitli kulüplere kiralık olarak gönderildi.
Troyes: 2021-2022 sezonunda kiralık olarak forma giydi.
Marseille: 2022-2023 sezonunda kiralık oynadı.
Luton Town: 2023-2024 sezonunda Premier League'de kiralık olarak mücadele etti.
SL Benfica: 1 Eylül 2024'te Manchester City'den kiralık olarak Benfica'ya katıldı.
Başarıları ve İstatistikler:
Ligue 1: Marseille formasıyla 53 maça çıktı, 1 gol ve 2 asist yaptı.
Premier League: Luton Town'da 24 maça çıktı ve 2 asist yaptı.
Uluslararası Başarılar:
Burkina Faso milli takımının bir parçası olarak 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda en iyi genç oyuncu seçildi. Bu turnuvada Burkina Faso yarı finale kadar yükseldi.
İlk milli maçını 9 Haziran 2019'da DR Congo karşısında oynadı.
2021'de Djibouti'ye karşı oynanan Dünya Kupası elemesi maçında ilk uluslararası golünü attı.