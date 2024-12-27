Galatasaray Manchester City’nin yıldızı ile anlaşma sağladı

Uluslararası Başarılar:

Burkina Faso milli takımının bir parçası olarak 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda en iyi genç oyuncu seçildi. Bu turnuvada Burkina Faso yarı finale kadar yükseldi.





İlk milli maçını 9 Haziran 2019'da DR Congo karşısında oynadı.





2021'de Djibouti'ye karşı oynanan Dünya Kupası elemesi maçında ilk uluslararası golünü attı.



