Galatasaray’da transfer çalışmaları sezonun açılmasıyla birlikte başladı. Mauro Icardi’den sezon sonuna kadar mahrum kalacak sarı-kırmızılılar alternatif golcü arayışlarına başladı. Aslan bir dönem Orkun Kökçü ile aynı formayı giyen yıldız futbolcu için harekete geçti. Detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını topladığı 50 puanla zirvede tamamlayan Galatasaray, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeye devam edecek.
Meksika basınından TUDN, Galatasaray'ın, Feyenoord'un forveti Santiago Gimenez ile ilgilendiğini duyurdu.
Haberin ayrıntılarında, 23 yaşındaki Meksikalı forvetin Premier League ekiplerinen Nottingham Forest'tan gelen teklifi reddetmesinin ardından sarı kırmızılıların, transferi gerçekleştirmek için girişimlerini hızlandırdığı belirtildi.
Santiago Gimenez, yaz transfer döneminde Milan'ın da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Santiago Gimenez, hafta sonu oynanan Utrecht maçında formasına tekrar kavuşurken penaltıdan fileleri havalandırdı.
2022 yılında CD Cruz Azul'dan Feyenoord'a transfer olan Gimenez, bu sezon çıktığı 10 lig maçında 7 kez fileleri havalandırdı.