Galatasaray’da transfer çalışmaları sezonun açılmasıyla birlikte başladı. Mauro Icardi’den sezon sonuna kadar mahrum kalacak sarı-kırmızılılar alternatif golcü arayışlarına başladı. Aslan bir dönem Orkun Kökçü ile aynı formayı giyen yıldız futbolcu için harekete geçti. Detaylar haberimizde.

1 /6 Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını topladığı 50 puanla zirvede tamamlayan Galatasaray, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeye devam edecek.

2 /6 Meksika basınından TUDN, Galatasaray'ın, Feyenoord'un forveti Santiago Gimenez ile ilgilendiğini duyurdu.



3 /6 Haberin ayrıntılarında, 23 yaşındaki Meksikalı forvetin Premier League ekiplerinen Nottingham Forest'tan gelen teklifi reddetmesinin ardından sarı kırmızılıların, transferi gerçekleştirmek için girişimlerini hızlandırdığı belirtildi.

4 /6 Santiago Gimenez, yaz transfer döneminde Milan'ın da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

5 /6 Bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Santiago Gimenez, hafta sonu oynanan Utrecht maçında formasına tekrar kavuşurken penaltıdan fileleri havalandırdı.

