Galatasaray Ziyech’in yerini dolduruyor! 15 Milyon euroluk transfer gündemde

Galatasaray’da bu sezon istenilen performansı bir türlü gösteremeyen Hakim Ziyech ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların sağ kanat için en büyük adayı belli oldu. Cimbom bir süredir Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen Kolombiyalı yıldız için görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar.

1 /13 Takvim'in haberine göre; kadrosuna bir kanat takviyesi yapması beklenen Galatasaray, bir süredir Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen Kolombiyalı Jhon Arias için görüşmlerini sürdürüyor.



2 /13 Sarı-kırmızılılar, Fluminense'nin yapılan pazarlıklarda 14 milyon Euro bonservis ücretinde ısrar etmesi üzerine alternatif arayışlarına başladı.



3 /13 Geçen sezon ve bu sezonun başında gündeme gelen Augsburg forması giyen Ruben Vargas ile yeniden ilgilenmeye başlandığı öğrenildi.



4 /13 Bu sezon takımı ile tüm kulvarlarda 7 maça çıkan 26 yaşındaki sol kanat, 1 gollük performans sergiledi.



5 /13 Jhon Arias kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Jhon Adolfo Arias Andrade, 21 Eylül 1997 tarihinde Quibdó, Kolombiya'da doğmuş profesyonel bir futbolcudur.

6 /13 Kariyeri boyunca kanat ve ofansif orta saha pozisyonlarında görev almış ve çeşitli kulüplerde önemli performanslar sergilemiştir.



7 /13 Kariyeri ve Oynadığı Takımlar Dorados de Sinaloa (2015-2016): Arias, futbol kariyerine Meksika'nın Dorados de Sinaloa takımının altyapısında başladı.



8 /13 Tijuana U20 (2016-2017): 2016 yılında Tijuana'nın U20 takımına transfer oldu ve burada gelişimini sürdürdü.



9 /13 Patriotas Boyacá (2017-2019): 2017 yılında Kolombiya'ya dönerek Patriotas Boyacá takımına katıldı ve profesyonel kariyerine burada adım attı. 36 maçta 4 gol kaydetti.



10 /13 Llaneros (2018, Kiralık): 2018 sezonunda Llaneros takımına kiralandı ve 31 maçta 5 gol attı.



11 /13 América de Cali (2020): 2019 yılında América de Cali'ye transfer oldu ve 21 maçta 1 gol kaydetti.



12 /13 Independiente Santa Fe (2021): 2021 yılında Independiente Santa Fe'ye katıldı ve 22 maçta 3 gol attı.

