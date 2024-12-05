Galatasaray Ziyech’in yerini dolduruyor! 15 Milyon euroluk transfer gündemde

Galatasaray’da bu sezon istenilen performansı bir türlü gösteremeyen Hakim Ziyech ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların sağ kanat için en büyük adayı belli oldu. Cimbom bir süredir Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen Kolombiyalı yıldız için görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar.
Takvim'in haberine göre; kadrosuna bir kanat takviyesi yapması beklenen Galatasaray, bir süredir Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen Kolombiyalı Jhon Arias için görüşmlerini sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar, Fluminense'nin yapılan pazarlıklarda 14 milyon Euro bonservis ücretinde ısrar etmesi üzerine alternatif arayışlarına başladı.
Geçen sezon ve bu sezonun başında gündeme gelen Augsburg forması giyen Ruben Vargas ile yeniden ilgilenmeye başlandığı öğrenildi.
Bu sezon takımı ile tüm kulvarlarda 7 maça çıkan 26 yaşındaki sol kanat, 1 gollük performans sergiledi.
Jhon Arias kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Jhon Adolfo Arias Andrade, 21 Eylül 1997 tarihinde Quibdó, Kolombiya'da doğmuş profesyonel bir futbolcudur.
Kariyeri boyunca kanat ve ofansif orta saha pozisyonlarında görev almış ve çeşitli kulüplerde önemli performanslar sergilemiştir.
Kariyeri ve Oynadığı Takımlar
Dorados de Sinaloa (2015-2016):
Arias, futbol kariyerine Meksika'nın Dorados de Sinaloa takımının altyapısında başladı.
Tijuana U20 (2016-2017):
2016 yılında Tijuana'nın U20 takımına transfer oldu ve burada gelişimini sürdürdü.
Patriotas Boyacá (2017-2019):
2017 yılında Kolombiya'ya dönerek Patriotas Boyacá takımına katıldı ve profesyonel kariyerine burada adım attı. 36 maçta 4 gol kaydetti.
Llaneros (2018, Kiralık):
2018 sezonunda Llaneros takımına kiralandı ve 31 maçta 5 gol attı.
América de Cali (2020):
2019 yılında América de Cali'ye transfer oldu ve 21 maçta 1 gol kaydetti.
Independiente Santa Fe (2021):
2021 yılında Independiente Santa Fe'ye katıldı ve 22 maçta 3 gol attı.
Fluminense (2021-Günümüz):
Aynı yıl Brezilya'nın Fluminense takımına transfer oldu. Burada 137 maçta 24 gol atarak takımın önemli oyuncularından biri haline geldi.