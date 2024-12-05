Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray Ziyech’in yerini dolduruyor! 15 Milyon euroluk transfer gündemde

Galatasaray Ziyech’in yerini dolduruyor! 15 Milyon euroluk transfer gündemde

14:505/12/2024, Perşembe
G: 5/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray’da bu sezon istenilen performansı bir türlü gösteremeyen Hakim Ziyech ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların sağ kanat için en büyük adayı belli oldu. Cimbom bir süredir Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen Kolombiyalı yıldız için görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar.

Takvim'in haberine göre; kadrosuna bir kanat takviyesi yapması beklenen Galatasaray, bir süredir Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen Kolombiyalı Jhon Arias için görüşmlerini sürdürüyor.


Sarı-kırmızılılar, Fluminense'nin yapılan pazarlıklarda 14 milyon Euro bonservis ücretinde ısrar etmesi üzerine alternatif arayışlarına başladı.


Geçen sezon ve bu sezonun başında gündeme gelen Augsburg forması giyen Ruben Vargas ile yeniden ilgilenmeye başlandığı öğrenildi.


Bu sezon takımı ile tüm kulvarlarda 7 maça çıkan 26 yaşındaki sol kanat, 1 gollük performans sergiledi.


Jhon Arias kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?


Jhon Adolfo Arias Andrade, 21 Eylül 1997 tarihinde Quibdó, Kolombiya'da doğmuş profesyonel bir futbolcudur. 

Kariyeri boyunca kanat ve ofansif orta saha pozisyonlarında görev almış ve çeşitli kulüplerde önemli performanslar sergilemiştir.


Kariyeri ve Oynadığı Takımlar

Dorados de Sinaloa (2015-2016):

Arias, futbol kariyerine Meksika'nın Dorados de Sinaloa takımının altyapısında başladı.


Tijuana U20 (2016-2017):

2016 yılında Tijuana'nın U20 takımına transfer oldu ve burada gelişimini sürdürdü.


Patriotas Boyacá (2017-2019):

2017 yılında Kolombiya'ya dönerek Patriotas Boyacá takımına katıldı ve profesyonel kariyerine burada adım attı. 36 maçta 4 gol kaydetti.


Llaneros (2018, Kiralık):

2018 sezonunda Llaneros takımına kiralandı ve 31 maçta 5 gol attı.


América de Cali (2020):

2019 yılında América de Cali'ye transfer oldu ve 21 maçta 1 gol kaydetti.


Independiente Santa Fe (2021):

2021 yılında Independiente Santa Fe'ye katıldı ve 22 maçta 3 gol attı.


Fluminense (2021-Günümüz):

Aynı yıl Brezilya'nın Fluminense takımına transfer oldu. Burada 137 maçta 24 gol atarak takımın önemli oyuncularından biri haline geldi.


#Galatasaray
#Hakim Ziyech
#Jhon Arias

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kısa namaz sureleri Türkçe okunuşu, anlamı ve açıklaması!