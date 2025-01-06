Galatasaray’a kötü haber: City’nin yıldızı imzayı attı!

Adı Galatasaray ile anılan Manchester City’li yıldızın yeni adresi belli oldu. 23 yaşındaki futbolcu yeni ekibine imzayı attı. Detaylar haberimizde.
Transfer piyasasında adı Galatasaray gündemine gelen Issa Kaboré, Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen’e imza attı.
Bonservisi Manchester City’de olan sağ bek oyuncusu, sezon sonuna kadar Alman ekibinde forma giyecek.
Daha önce Galatasaray ile adı anılan oyuncu, teknik ekip tarafından olumsuz karşılanmıştı.
Hangi Takımlarda Oynadı?
Kaboré'nin kariyeri boyunca oynadığı takımlar şunlardır:
Rahimo FC: Kariyerine burada başladı.
Manchester City: Temmuz 2020'de Manchester City'ye transfer oldu, ancak çeşitli takımlara kiralık olarak gönderildi.
KV Mechelen: 2020-2021 sezonunda burada kiralık olarak oynadı.
Troyes: 2021-2022 sezonunda kiralık olarak forma giydi.
Marsilya: 2022-2023 sezonunda kiralık olarak oynadı.
Luton Town: 2023-2024 sezonunda kiralık olarak oynadı.
Benfica: 2024-2025 sezonunda kiralık olarak oynadı, ancak 2025 yılında Benfica ile olan kiralık sözleşmesi feshedildi ve yeniden Manchester City'ye döndü.