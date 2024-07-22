Galatasaray’da sağ bek krizi çözülüyor: La Liga devinden geliyor!

Son şampiyon Galatasaray Sacha Boey’dan sonra sağ bek krizi yaşıyor. Bu pozisyon için uzun zamandır transfer çalışması yapan sarı-kırmızılılar aradığı kanı La Liga’da buldu. Aslan yıldız futbolcu için harekete geçti. Detaylar haberimizde.
Galatasaray'da sağ bek transferi çözüme kavuşuyor.
Sacha Boey'in ayrılığı sonrası o bölgeyi dolduramayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi sonunda buldu.
Galatasaray'da sağ bek transferi çözüme kavuşuyor.
Sacha Boey'in ayrılığı sonrası o bölgeyi dolduramayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi sonunda buldu.
Cimbom, La Liga Serie A ekibi Sevilla'nın futbolcusu Gonzalo Montiel'i radarına aldı.
27 yaşındaki Arjantinli sağ bekin, İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.
Bu maçların 12'sine ilk 11'de başlayan Montiel, 3 asist yaptı.
Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Fores'ta kiralık olarak geçiren oyuncu, İngiliz ekibinde 19 maça çıktı.
Gonzalo Montel, kariyerinde 13 kez kupa kaldırma sevinci yaşadı.
27 yaşındaki Arjantinli yıldız futbolcunun piyasa değeri ise 10 milyon euro.