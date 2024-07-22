Galatasaray’da sağ bek krizi çözülüyor: La Liga devinden geliyor!

Son şampiyon Galatasaray Sacha Boey’dan sonra sağ bek krizi yaşıyor. Bu pozisyon için uzun zamandır transfer çalışması yapan sarı-kırmızılılar aradığı kanı La Liga’da buldu. Aslan yıldız futbolcu için harekete geçti. Detaylar haberimizde.

1 / 10 Galatasaray'da sağ bek transferi çözüme kavuşuyor.



2 / 10 Sacha Boey'in ayrılığı sonrası o bölgeyi dolduramayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi sonunda buldu.

3 / 10 Galatasaray'da sağ bek transferi çözüme kavuşuyor.



4 / 10 Sacha Boey'in ayrılığı sonrası o bölgeyi dolduramayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi sonunda buldu.



5 / 10 Cimbom, La Liga Serie A ekibi Sevilla'nın futbolcusu Gonzalo Montiel'i radarına aldı.



6 / 10 27 yaşındaki Arjantinli sağ bekin, İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.



7 / 10 Bu maçların 12'sine ilk 11'de başlayan Montiel, 3 asist yaptı.

8 / 10 Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Fores'ta kiralık olarak geçiren oyuncu, İngiliz ekibinde 19 maça çıktı.



9 / 10 Gonzalo Montel, kariyerinde 13 kez kupa kaldırma sevinci yaşadı.

