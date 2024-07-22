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Spor

Galatasaray’da sağ bek krizi çözülüyor: La Liga devinden geliyor!

14:26 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:40 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Son şampiyon Galatasaray Sacha Boey’dan sonra sağ bek krizi yaşıyor. Bu pozisyon için uzun zamandır transfer çalışması yapan sarı-kırmızılılar aradığı kanı La Liga’da buldu. Aslan yıldız futbolcu için harekete geçti. Detaylar haberimizde.

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Galatasaray'da sağ bek transferi çözüme kavuşuyor.


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Sacha Boey'in ayrılığı sonrası o bölgeyi dolduramayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi sonunda buldu.

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Galatasaray'da sağ bek transferi çözüme kavuşuyor.


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Sacha Boey'in ayrılığı sonrası o bölgeyi dolduramayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi sonunda buldu.


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Cimbom, La Liga Serie A ekibi Sevilla'nın futbolcusu Gonzalo Montiel'i radarına aldı.


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27 yaşındaki Arjantinli sağ bekin, İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.


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Bu maçların 12'sine ilk 11'de başlayan Montiel, 3 asist yaptı.

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Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Fores'ta kiralık olarak geçiren oyuncu, İngiliz ekibinde 19 maça çıktı.


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Gonzalo Montel, kariyerinde 13 kez kupa kaldırma sevinci yaşadı.


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27 yaşındaki Arjantinli yıldız futbolcunun piyasa değeri ise 10 milyon euro.


#Galatasaray
#La Liga
#Gonzalo Montiel
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