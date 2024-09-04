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Spor

Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın fesih bedeli tepki çekti

16:08 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:28 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Galatasaray'da sergilediği performansla teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen ve kadroda yer almayan Sergio Oliviera'nın sözleşmesi feshedildi. Sarı-kırmızılıların ödediği fesih bedeli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. İşte detaylar...

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Galatasaray'ın Portekizli orta sahası Sergio Oliveira'nın takımdan ayrılığı gerçekleşmek üzere.

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Portekizli orta sahanın yeni adresi belli olduğu iddia edildi.

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31 yaşındaki futbolcu Yunanistan ekiplerinden Olympiakos'a transferi gerçekleşti.

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Yunan ekibi, Sergio Oliviera ile iki yıllık sözleşme imzalayacak.

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Sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira'nın sözleşmesini 5.8 milyon € karşılığında feshetti.

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Yönetimin ödemiş olduğu fesih bedeli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

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Sözleşmesinde geri kalan parayı alacak olan Portekizli futbolcuya bu miktar 3 sene içinde ödenecek.

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Bazı taraftarların tepkisi şöyle;

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#Galatasaray
#Sergio Oliveira
#Transfer
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