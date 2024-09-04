Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın fesih bedeli tepki çekti

Galatasaray'da sergilediği performansla teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen ve kadroda yer almayan Sergio Oliviera'nın sözleşmesi feshedildi. Sarı-kırmızılıların ödediği fesih bedeli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın Portekizli orta sahası Sergio Oliveira'nın takımdan ayrılığı gerçekleşmek üzere.
Portekizli orta sahanın yeni adresi belli olduğu iddia edildi.
31 yaşındaki futbolcu Yunanistan ekiplerinden Olympiakos'a transferi gerçekleşti.
Yunan ekibi, Sergio Oliviera ile iki yıllık sözleşme imzalayacak.
Sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira'nın sözleşmesini 5.8 milyon € karşılığında feshetti.
Yönetimin ödemiş olduğu fesih bedeli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.
Sözleşmesinde geri kalan parayı alacak olan Portekizli futbolcuya bu miktar 3 sene içinde ödenecek.
Bazı taraftarların tepkisi şöyle;