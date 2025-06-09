Galatasaray’dan bomba transfer hamlesi: Genç yıldıza 20 Milyon euro’luk teklif!

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 2025-26 sezonu için UEFA Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro kurma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Dinamo Zagreb’in genç yıldızını kadrosuna katmak için resmi bir teklif yaptı. Galatasaray’ın bonuslarla birlikte 20 milyon euro’ya yakın bir bedel önerdiği belirtildi.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan ve transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Hırvat basınından 24 Sata'nın haberine göre; sarı-kırmızılı ekip, Dinamo Zagreb'de forma giyen Martin Baturina'yı kadrosuna katmak istiyor.
Haberde, Hırvat oyuncuya İtalya Serie A takımlarından Como'nun da talip olduğu belirtildi.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ
24 Sata, 22 yaşındaki on numara için Galatasaray'ın Dinamo Zagreb'e bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'ya yakın bir teklif sunduğunu yazdı. Transferde son kararın oyuncuda olduğu vurgulandı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Hırvat ekibiyle tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Baturina, bu müsabakalarda 6 gol atıp 12 de asist yaptı.