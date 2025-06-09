Galatasaray’dan bomba transfer hamlesi: Genç yıldıza 20 Milyon euro’luk teklif!

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 2025-26 sezonu için UEFA Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro kurma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Dinamo Zagreb’in genç yıldızını kadrosuna katmak için resmi bir teklif yaptı. Galatasaray’ın bonuslarla birlikte 20 milyon euro’ya yakın bir bedel önerdiği belirtildi.

1 /5 Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan ve transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.





2 /5 Hırvat basınından 24 Sata'nın haberine göre; sarı-kırmızılı ekip, Dinamo Zagreb'de forma giyen Martin Baturina'yı kadrosuna katmak istiyor.



3 /5 Haberde, Hırvat oyuncuya İtalya Serie A takımlarından Como'nun da talip olduğu belirtildi.



4 /5 GALATASARAY'IN TEKLİFİ



24 Sata, 22 yaşındaki on numara için Galatasaray'ın Dinamo Zagreb'e bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'ya yakın bir teklif sunduğunu yazdı. Transferde son kararın oyuncuda olduğu vurgulandı.

