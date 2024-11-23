Galatasaray'dan transferde tarihi hamle! 3 yıldız birden

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı takım, 3 önemli yıldızı listesine aldı. İşte detaylar...
Ara transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray üç yıldız için çalışmalarına hız verdi.
Sözleşmesi bitecek Muslera'nın yerine düşünülen Liverpool'un kalecisi Alisson Becker'in menajeriyle bir kez daha temas kuruldu.
Liverpool'un kaleci antrenörü Taffarel'in de tavsiyesiyle 32 yaşındaki Alisson transfer teklifine olumlu baktı.
Galatasaray uzun süredir peşinde olduğu Fluminense'nin kanat oyuncusu Jhon Arias'ta da mutlu sona yakın.
Fluminense'nin sözleşme uzatma teklifini reddeden Arias son anda bir aksilik çıkmazsa ocakta Cimbom'lu olacak.
Aslan, Tottenham'ın 1 yıllık opsiyon hakkını kullanmaması halinde Güney Koreli forvet Heung-Min Son'a da teklif sunacak.