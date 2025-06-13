Galatasaray'ın istediği oyuncu elden kaçtı: Uçaktan fotoğrafı paylaşıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, genç bir yıldızın peşindeydi. Fakat İtalyanlar oyuncuyu transfer etti ve uçaktan fotoğraf paylaşıldı.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı kırmızılı kulüp, Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak istiyor.
Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, genç bir oyuncunun peşine düşmüştü.
Fakat İtalyanlar oyuncuyu kaptı.
Galatasaray, Dinamo Zagreb forması giyen Martin Baturina'yı transfer etmek istiyordu.
Hatta Galatasaray'ın Baturina için 20 milyon euro önerdiği iddia edilmişti.
22 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek için Como'ya gidiyor.
Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre transfer 17+5 milyon euro karşılığında sona erdi.