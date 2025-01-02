Galatasaray’ın transfer listesindeydi: Yıldız futbolcu takımından ayrılıyor

Galatasaray’da ara transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alan ve bonservisi Manchester City’de olan yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi. Bu gelişme Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Detaylar haberimizde.

1 /7 Galatasaray'ın devre arası transfer gündeminde yer alan isimlerden birisi olan Issa Kabore, Benfica'dan ayrılıyor.



2 /7 Portekiz basınından Record ve A Bola, Manchester City'den kiralanan Burkina Faso'lu futbolcunun kiralık sözleşmesinin feshedildiğini yazdı.



3 /7 Devre arasında İngiliz ekibine geri dönecek olan genç oyuncu, bir başka takıma kiralanacak.



4 /7 Galatasaray'ın ilgilendiği bilinen Issa Kabore'nin Manchester City'de süre bulamayacağı ve yeni takımının da kısa süre içerisinde netleşeceği söylendi.



5 /7 Benfica'da bu sezon yalnızca 7 maçta boy gösteren Kabore, 1 kez asist yaptı.



6 /7 ISSA KABORE KİMDİR?

Issa Kabore, 12 Mayıs 2001 tarihinde Bobo-Dioulasso'da doğmuş, Burkina Fasolu bir futbolcudur. Sağ bek veya sağ kanat beki olarak oynamaktadır.

Yaşı: 2025 yılı itibarıyla 23 yaşındadır.