Galatasaray’ın transfer listesindeydi: Yıldız futbolcu takımından ayrılıyor

Galatasaray’da ara transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alan ve bonservisi Manchester City’de olan yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi. Bu gelişme Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Detaylar haberimizde.
Galatasaray'ın devre arası transfer gündeminde yer alan isimlerden birisi olan Issa Kabore, Benfica'dan ayrılıyor.
Portekiz basınından Record ve A Bola, Manchester City'den kiralanan Burkina Faso'lu futbolcunun kiralık sözleşmesinin feshedildiğini yazdı.
Devre arasında İngiliz ekibine geri dönecek olan genç oyuncu, bir başka takıma kiralanacak.
Galatasaray'ın ilgilendiği bilinen Issa Kabore'nin Manchester City'de süre bulamayacağı ve yeni takımının da kısa süre içerisinde netleşeceği söylendi.
Benfica'da bu sezon yalnızca 7 maçta boy gösteren Kabore, 1 kez asist yaptı.
ISSA KABORE KİMDİR?
Issa Kabore, 12 Mayıs 2001 tarihinde Bobo-Dioulasso'da doğmuş, Burkina Fasolu bir futbolcudur. Sağ bek veya sağ kanat beki olarak oynamaktadır.
Yaşı: 2025 yılı itibarıyla 23 yaşındadır.
ISSA KABORE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Rahimo FC (2019): Kariyerine burada başladı.
Manchester City: 2020-21 sezonunda buraya transfer oldu. Ancak, Manchester City forması ile sınırlı maçta oynadı.
KV Mechelen (kiralık, 2019-2020): Burada profesyonel sözleşme imzaladı.
Troyes (kiralık, 2021-22 sezonu): Fransa'da Ligue 1'de oynadı.
Marseille (kiralık, 2022-23 sezonu): Burada ilk Ligue 1 golünü attı.
Luton Town (kiralık, 2023-24 sezonu): Premier Lig'de mücadele etti.
Benfica (kiralık, 2024-2025): Şu anda Benfica'da forma giymektedir.