Galatasaray'ın yeni sağ bek adayı belli oldu: İngiltere'den geliyor

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, sağ bek arayışında Guela Doue'den gelen olumsuz haber üzerine rotasını İngiltere'ye çevirdi. İşte sarı-kırmızılıların yeni sağ bek adayı...
Galatasaray, Guela Doue transferinde hüsrana uğraması sonucu sağ bek için arayışlarını hızlandırdı.
İngiltere basınında çıkan haberlere göre sarı-kırmızılı takım, Newcastle United'ın ingiliz sağ beki Kieran Trippier'le ilgileniyor.
Newcastle United'ın da 33 yaşındaki oyuncuyu satmaya sıcak baktığı iddia edildi.
Trippier ile Galatasaray dışında Monaco ve Milan da ilgileniyor.
Geçtiğimiz sezon 39 maçta 1 gol ve 11 asistlik performans sergileyen Trippier, sağ bekin yanı sıra sol bek ve sağ açıkta da görev yapabiliyor.
BENFICA'DAN BAH VE MARIO İDDİASI
Danimarka basınından Bold, Galatasaray'ın Benfica'da forma giyen Danimarkalı sağ bek Alexander Bah'ı istediğini öne sürdü.
Portekiz basınından SIC Noticias ise sarı-kırmızılı takımın yine Benfica'dan orta saha oyuncusu Joao Mario'yu gündemine aldığını yazdı.