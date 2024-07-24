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Spor

Galatasaray'ın yeni sağ bek adayı belli oldu: İngiltere'den geliyor

Umut Yılmaz
09:54 - 24/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:03 - 24/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, sağ bek arayışında Guela Doue'den gelen olumsuz haber üzerine rotasını İngiltere'ye çevirdi. İşte sarı-kırmızılıların yeni sağ bek adayı...

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Galatasaray, Guela Doue transferinde hüsrana uğraması sonucu sağ bek için arayışlarını hızlandırdı.







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İngiltere basınında çıkan haberlere göre sarı-kırmızılı takım, Newcastle United'ın ingiliz sağ beki Kieran Trippier'le ilgileniyor.






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Newcastle United'ın da 33 yaşındaki oyuncuyu satmaya sıcak baktığı iddia edildi.





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Trippier ile Galatasaray dışında Monaco ve Milan da ilgileniyor.



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Geçtiğimiz sezon 39 maçta 1 gol ve 11 asistlik performans sergileyen Trippier, sağ bekin yanı sıra sol bek ve sağ açıkta da görev yapabiliyor.







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BENFICA'DAN BAH VE MARIO İDDİASI


Danimarka basınından Bold, Galatasaray'ın Benfica'da forma giyen Danimarkalı sağ bek Alexander Bah'ı istediğini öne sürdü.


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Portekiz basınından SIC Noticias ise sarı-kırmızılı takımın yine Benfica'dan orta saha oyuncusu Joao Mario'yu gündemine aldığını yazdı.



#Galatasaray
#Kieran Trippier
#Transfer
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