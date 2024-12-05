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Hatayspor evinde Osmaniyespor’u 5-0 mağlup ederek tur atladı | ÖZET

Hatayspor evinde Osmaniyespor’u 5-0 mağlup ederek tur atladı | ÖZET

17:235/12/2024, Perşembe
G: 5/12/2024, Perşembe
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur’da Hatayspor evinde 3. Lig ekiplerinden Osmaniyespor FK’yı konuk etti. Karşılaşma Hatayspor’un 5-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Carlos Strandberg (2), Rui Pedro ve Funsho Bamgboye’den geldi. Hatayspor - Osmaniyespor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur’da Hatayspor ve Osmaniyespor FK karşı karşıya geldi. 

Karşılaşma Hatayaspor’un 5-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. 

Goller dakika 23 ve 45’ Carlos Strandberg (2), 66’ Rui Pedro, 74’ Funsho Bamgboye, 90+1 Vincent Aboubakar’dan geldi. 

Hatayspor bu sonuçla tur atlayan taraf oldu.


HATAYSPOR - OSMANİYESPOR FK MAÇ ÖZETİ


Hatayspor - Osmaniyespor maç özetini izlemek için TIKLAYIN.



#Hatayspor
#Osmaniyespor FK
#Ziraat Türkiye Kupası

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