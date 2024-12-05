Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur’da Hatayspor evinde 3. Lig ekiplerinden Osmaniyespor FK’yı konuk etti. Karşılaşma Hatayspor’un 5-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Carlos Strandberg (2), Rui Pedro ve Funsho Bamgboye’den geldi. Hatayspor - Osmaniyespor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur’da Hatayspor ve Osmaniyespor FK karşı karşıya geldi.
Karşılaşma Hatayaspor’un 5-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Goller dakika 23 ve 45’ Carlos Strandberg (2), 66’ Rui Pedro, 74’ Funsho Bamgboye, 90+1 Vincent Aboubakar’dan geldi.
Hatayspor bu sonuçla tur atlayan taraf oldu.
HATAYSPOR - OSMANİYESPOR FK MAÇ ÖZETİ
Hatayspor - Osmaniyespor maç özetini izlemek için TIKLAYIN.