Houston Rockets’den 13. galibiyet: Alperen Şengün’den üçüncü ‘trible-double’ | ÖZET

NBA’de Houston Rockets deplasmanda Minnesota Timberwolves ile karşılaştı. Maç konuk ekip Rockets’in uzatmalarda 117-111 üstünlüğüyle tamamlandı. Milli basketbolcu Alperen Şengün 22 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla maçı triple-double yaparak tamamladı. Şengün bu performansıyla kendisi adına sezonun üçüncü triple-double'ını yaptı. Minnesota Timberwolves - Houston Rockets maç özeti haberimizde.

1 /11 NBA'de Batı Konferansı'nda yer alan iki ekibin mücadelesinde Minnesota Timberwolves ile Houston Rockets karşı karşıya geldi.

2 /11 Uzatmaya giden maçı 117-111 kazanan Houston Rockets bu sezon 13. kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Üst üste üçüncü kez kaybeden Minnesota Timberwolves ise dokuzuncu yenilgisini aldı.

3 /11 Rockets'ta Fred VanVleet 27 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken Dillon Brooks 22, Amen Thompson 15 sayı kaydetti.

4 /11 Timberwolves'ta ise 29 sayıyla Anthony Edwards maçın en skorer oyuncusu oldu. Naz Reid 19, Julius Randle 21 sayıyla oynadı.



5 /11 Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün Minnesota Timberwolves karşısında triple-double yaptı.



6 /11 42 dakika sahada kalan Alperen Şengün maçı 22 sayı, 11 asist 10 ribaunt, 3 top çalma ve 3 blokla tamamladı.

7 /11 Alperen Şengün bu performansıyla kendisi adına sezonun üçüncü triple-double'ını yaptı.



8 /11 Minnesota Timberwolves maçında triple-double yapan Alperen Şengün NBA kariyerinde bu başarıyı yedinci kez yakaladı.



9 /11 Milli basketbolcu bu sezon bir maçta daha triple-double yapması halinde Russell Westbrook'u yakalayıp Houston Rockets tarihinde en çok triple-double üçüncü oyuncu olacak.



10 /11 Bu listenin ilk sırasında 46 triple-double ile James Harden yer alıyor.

