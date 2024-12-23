Inter İtalya Serie A 17. haftasında evinde Como ile karşılaşacak. San Siro’da oynanacak maç saat 22.45’te başlayacak. Peki, Inter - Como maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte Inter - Como canlı izleme linki…
Serie A’da 17. haftada Inter evinde Como ile karşılaşacak.
Ligde 10 maçtır kaybetmeyen Inter 34 puanla 3. sırada yer alıyor.
Son 3 maçını kaybeden Como ise deplasmanda 5 maçtır kazanamıyor.
İki takım 28. kez karşı karşıya gelecek.
Inter rakibine karşı 18 kez galip gelirken 6 kez mağlup oldu.
3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun bu maçta ilk 11'de çıkması bekleniyor.
INTER - COMO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?
Inter - Como maçı bu akşam saat 22.45’te başlayacak. Maç EXXEN, S SPORT PLUS ve S SPORT 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
INTER - COMO CANLI İZLE
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