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James Rodriguez'den sürpriz imza: İşte yeni adresi

James Rodriguez'den sürpriz imza: İşte yeni adresi

15:3814/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Kolombiyalı yıldız orta saha James Rodriguez'in yeni adresi belli oldu. 33 yaşındaki futbolcu, Meksika ekibiyle sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. İşte James Rodriguez'in yeni takımı...

Son olarak Rayo Vallecano forması giyen yıldız orta saha James Rodriguez'in yeni takımı oldu.

İspanyol temsilcisiyle sözleşmesini fesheden yıldız isim, Meksika Ligi ekiplerinden Club Leon'a imzayı attı.


33 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sezonun ilk yarısında LaLiga'da sadece 7 maça çıkan Kolombiyalı oyuncu, skor katkısı verememişti.

#James Rodriguez
#Transfer
#Club Leon

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